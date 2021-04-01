Погода на 1 апреля в Кузбассе: местами будет очень тепло Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Какой будет погода 1 апреля в Кузбассе? С этим вопросом мы обратились в Кемеровский гидрометцентр.

По данным синоптиков, первый день апреля будет днем относительно теплым. На территории области в течение дня ожидается от -3 градусов до +2. При этом по югу региона будет еще жарче – до семи градусов тепла. А вот Кемерово такими температурами похвастаться не сможет: здесь воздух прогреется лишь до -1…+1 градуса

Кроме того, синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег и мокрый снег, а на дорогах возможна гололедица.

Кстати, согласно народным приметам, если в этот день из-под снега будут вытаивать оставленные зимой животными «сюрпризы»,год будет урожайным