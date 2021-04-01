Международное авиасообщение возобновляется из Кузбасса Фото: Иван ВИСЛОВ

Из Кузбасса возобновляется международное авиасообщение. Самолеты снова начнут летать за границу с конца апреля.

С 27 апреля из региона будут выполняться международные авиарейсы в Анталию. Самолеты будут отправляеться из аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове.

Анталия стала первым международным направлением маршрутной сети аэропорта Кемерово, открытие которого планируется в этом сезоне. В летнем расписании рейсы в Турцию планируют выполнять следующие авиакомпании: AZUR air на Boeing 757-200 по вторникам и субботам, Royal Flight на Boeing 757-200 по средам и субботам, Nordwind Airlines на Boeing 737-800 раз в пять дней, авиакомпания «Россия» на Boeing 737-800 по понедельникам, средам и пятницам.

При этом, пока действуют ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в воздушной гавани продолжают предприниматься необходимые меры противоэпидемической защиты в условиях пандемии, обслуживание рейсов обеспечивается с соблюдением всех требований, методических указаний и рекомендаций минтранспорта России и Роспотребнадзора.

Напомним, что 2 февраля заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны. По итогам обсуждения и с учетом эпидобстановки в регионе штаб было принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из Кемерова.