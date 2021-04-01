Число умерших от коронавируса в Кузбассе достигло 613 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе число умерших пациентов с коронавирусом достигло 613 человек. о последнем скончавшемся стало известно утром 1 апреля.

-У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске, - сообщили в оперштабе региона.

Также стало известно, что заболевание выявлено еще у 53 человек, выздоровело 52 пациента за сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1552 человека.