В Кузбассе открылся сезон охоты на медведей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 апреля в Кузбассе открывается сезон охоты на бурых медведей – об этом сообщают региональные власти.

Согласно данным департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, срок охоты на бурых медведей продлится с 1 апреля до 20 мая. При этом выдаются квоты на 30 особей. По одной квоте количество участников коллективной охоты не должно превышать пяти человек.

Больше всего квот будет выдано в Таштагольском районе – 11. В Тисульском муниципальном округе – девять, в Междуреченском городском округе – семь, в Крапивинском муниципальном округе две, а в Новокузнецком районе – одна.

Отметим также, что с 24 апреля по 3 мая в регионе открывается сезон охоты на водоплавующую дичь, а с 4 мая по 13 мая – на боровую дичь.

Напомним, что ранее кузбассовцев предупреждали о выходящих из зимней спячки медведях.

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