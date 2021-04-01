До 1 тысячи рублей предложил повысить штраф для безбилетников мэр Новокузнецка

До 1000 рублей предложил повысить штраф для безбилетников мэр Новокузнецка Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Новокузнецке продолжается транспортная реформа, и сейчас власти города озадачены тем, что не все пассажиры платят за проезд.

Не видя кондуктора в салоне, некоторые горожане игнорируют необходимость оплачивать проезд при помощи валидатора. Зато при виде контролеров начинают скандалить, вместо того, чтобы оплатить. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в прямом эфире передачи «Утро с мэром» отметил, что контролеры вынуждены не только выслушивать претензии, но иногда на них нападают, затевая драку. Спасти ситуацию может повышение штрафа.

- У нас пока штраф 500 рублей, но я настаиваю на том, чтобы штраф был 1 тысяча рублей. Мы подготовили письмо, отправили в Совет народных депутатов города, чтобы те вышли с инициативой в Законодательное собрание Кузбасса - о повышении величины штрафа, - отметил Сергей Кузнецов.

При этом глава Новокузнецка заявил, что не собирается возвращать кондукторов в салоны автобусов.