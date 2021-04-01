Власти Новокузнецка опровергли информацию об изменении маршрута №345. Фото: Управление транспорта и связи Новокузнецка

Власти Новокузнецка опровергли информацию об изменении маршрута № 345. Сообщалось, что он будет ходить по-другому с 1 апреля.

Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка сообщило, что неизвестные распространяли сведения об изменении схемы движения популярного городского маршрута.

- Уважаемые пассажиры! Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка не несет ответственности за распространение неподтвержденной информации рядом электронных СМИ и пабликов в социальных сетях об изменениях в схеме движения маршрута № 345 (Абашево - трест КМС), - сообщили в ведомстве.

Специалисты отметили, что никаких изменений в схеме движения этого маршрута с 1 апреля 2021 года не вносится. Он будет ходить по старой схеме через вокзал и проспект Бардина.