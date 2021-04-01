Без шуток: в Кузбассе живут самые серьезные люди в Сибири Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые серьезные сибиряки живут в Кузбассе – к такому выводу пришла служба исследований рекрутингового портала Headhunter, проведя среди пользователей опрос, посвященный 1 апреля.

В исследовании участвовали почти 11,4 тысячи человек, и только 10 процентов респондентов из нескольких сотен проголосовавших кузбассовцев сообщили, что разыгрывают коллег во Всемирный день смеха. Причем среди мужчин таковых набралось 39 процентов, а женщин – всего 27 процентов. Чаще всего розыгрышами занимаются люди рабочих специальностей, а также сотрудники ресторанов, гостиниц, туризма и безопасности. А вот юристы, сотрудники сферы закупок и администраторы из сферы услуг не готовы шутить над коллегами.

Самым веселым регионом Сибири стала Иркутская область, где разыграть сослуживцев оказались готовы 27 процентов участников опроса. Она же заняла и второе место по России, уступив пальму первенства Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре, где шутников среди опрошенных оказалось 32 процента.

Самые серьезные россияне живут в Тульской и Калужской областях, а также в Пермском крае - в готовности разыграть коллег на 1 апреля признались всего шесть процентов из числа респондентов.