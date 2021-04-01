Кузбассовец устроил поножовщину на кладбище Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кузбасса устроил поножовщину на кладбище. Причиной страшного поступка стала ревность.

В Новокузнецке по двум статьям будут судить 51-летнего горожанина за покушение на убийство двух лиц и убийство. По версии следствия, 27 марта новокузнечанин решил проучить 33-летнего знакомого, который якобы оказывал знаки внимания его сожительнице. Тот работал на территории кладбища и проживал со своей гражданской женой в сторожевом доме.

Злоумышленник проник в жилище, когда в помещении был только хозяин. Предъявив претензии, он нанес ему несколько ножевых ранений. Как раз в это время в комнату вошла 42-летняя сожительница потерпевшего.

- Последний притворился мертвым, тогда злоумышленник стал наносить ножевые ранения женщине. От полученных повреждений она скончалась на месте. После чего обвиняемый покинул жилище, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - В это время 33-летний потерпевший по телефону сообщил о произошедшем в полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемого на выходе с территории кладбища. К тому моменту приехали и медики, которые госпитализировали потерпевшего. Обвиняемый со следствием сотрудничал и признал свою вину, он был заключен под стражу.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.