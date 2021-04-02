Погода на 2 апреля 2021 в Кузбассе: туман и видимость до 500 метров Фото: Екатерина РОМАНОВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на пятницу, 2 апреля.

Если ночью в регионе было до -20 градусов в отдельных районах, то днем будет заметно теплее. Прогнозируется -1…+4 градуса, а местами до +9 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду местами с порывами до 17 метров в секунду. Днем будет преимущественно без осадков, местами изморозь, туман. На дорогах гололедица.

В градуса Кемерове ожидается 0…+2. Западный ветер будет дуть со скоростью

4-9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

-2 апреля 2021 года на территории Кемеровской области ожидается местами туман с видимостью 500 метров и менее, - предупредили в гидрометцентре.