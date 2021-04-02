Замгубернатора Кузбасса прокомментировал ситуацию с подземным пожаром в Прокопьевске. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов прокомментировал ситуацию с подземным пожаром в Прокопьевске. Об этом неоднократно сообщали жители города.

По словам чиновника, снимки с клубами пара из-под земли в районе закрытой шахты Коксовая-2 ежедневно появляются в сети, и люди боятся за свою безопасность.

«Подземный пожар на «Коксовой-2» начался еще в 90-е годы. И раньше его никто не тушил – горело и горело. Бывшие владельцы предприятие бросили, не выполнив своих обязательств по ликвидации шахты, - написал Андрей Панов в своем Instagram. - Но подземный пожар наносит экологический ущерб, и тушить его необходимо. Сам по себе он не закончится, пока не выгорит весь уголь, а его там еще на десятки лет».

При этом Андрей Панов подчеркнул, что проблема решается. Удалось добиться, чтобы компания АО «СУПК», получившая лицензию на добычу угля, взяла на себя обязательства по ликвидации шахты «Коксова-2». Сейчас в горных выработках по созданному проекту повышается уровень воды, пожар затухает, а на поверхность выходит пар. При этом прокопьевский ВГСО трижды в месяц проводит пробы воздуха вблизи контрольных скважин.

«По последним данным, продуктов горения на поверхность выходит всё меньше, в основном водяной пар. Превышения концентрации вредных газов нет. Это говорит о том, что постепенно пожар затухает», - добавил он.

В дальнейшем, чтобы воздух не поступал к горящим пластам, на поверхности в местах нагревания выкопают траншею глубиной 5-10 метров и заполнят ее глиной и инертными породами.