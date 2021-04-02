Новокузнечане просят установить часовню в память о Достоевском. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

В Новокузнецке может появиться часовня в память о знаменитом русском писателе Федоре Достоевском.

С предложением установить часовню памяти Федора Достоевского к главе города Новокузнецка пришел архитектор и почетный гражданин Новокузнецка Юрий Журавков. Точное место, где может находиться часовня, пока не определено, однако проект заинтересовал мэра Сергея Кузнецова. И не исключено, что такая часовня действительно может появиться в городе.

- В этом году отмечается 200-летие этого великого писателя. Проект интересный, но необходимо вписать эту идею и найти ему достойное место на территории Кузнецкого района, - отметил Сергей Кузнецов.

Автор предложения - Юрий Журавков. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Увы, восстановить Одигидриевскую церковь, в которой 6 февраля 1857 года венчался Достоевский, невозможно: ее сожгли роговцы, а в 1929 году разобрали по кирпичику на материал для строительства одного из цехов КМК. В настоящее время часть территории, где стояла церковь, занимает тюремный комплекс.

Юрий Журавков - известный новокузнецкий архитектор. Среди самых известных его работ - бульвар Героев, площадь Побед, реконструкция Кузнецкой площади, восстановление Спасо-Преображенского собора.