51 новый случай коронавируса выявлен в Кузбассе за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции. Всего же с начала пандемии заболело уже 33 413 человек.

Также, по сообщению оперативного штаба, выздоровело 48 пациентов, а за все время пандемии – 32 472 человека.

К сожалению, продолжает расти статистика летальных исходов – за сутки скончалось еще два пациента с ранее подтвержденным диагнозом.

- У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, энцефалопатии. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии. Она проживала в Кемерове, - рассказали в штабе.

Всего в Кузбассе умерло 615 человек с коронавирусом либо непосредственно от самой инфекции.

Сейчас медицинскую помощь получают 326 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1471 человек.