Операштаб Кузбассе зафиксировал новые случаи коронавируса в 20 территориях Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса зафиксировал новые случае коронавируса в 20 территориях. Опубликована сводка на утро 2 апреля.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 51 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово и Новокузнецк – по восемь, Юрга – шесть, Киселевск и Междуреченск – по пять, Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Ленинск-Кузнецкий и Топкинский муниципальные округа – по два, Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Калтан, Прокопьевск, Новокузнецкий и Мариинский районы, Крапивинский, Прокопьевский, Промышленновский и Тяжинский муниципальные округа – по одному.

Таким образом, всего в регионе с марта прошлого года заболело 33 413 человек. Выздоровело 32 472 человека, в том числе 48 – за прошедшие сутки. Скончалось 515 пациентов, из них двое тоже за прошлые сутки.

В настоящее время в лечение получают 326 человек, еще 1471 кузбассовец находится в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.