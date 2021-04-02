В Кемерове выбран подрядчик для продления Институтской улицы и реконструкции Соснового бульвара. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове выбрали подрядчика, которому предстоит построить продолжение улицы Институтской и реконструировать Сосновый бульвар. Оба дорожных объекта являются важными для Рудничного района.

По итогам электронного аукциона работы на двух объектах в 2021 году будет проводить компания «Кузбассдорстрой».

Напомним, что улицу Институтскую запланировано продлить от пересечения ее с улицей Цимлянской до проспекта Кузбасского. Протяженность нового участка составит 633,06 метра. На дороге предусмотрено две полосы движения шириной по 3,5 метра. Специалисты перенесут и переустроят инженерные сети, попадающие в границы работ, установят наружное освещение, светофор на пересечении с Кузбасским проспектом, пешеходные тротуары с пандусами для маломобильных граждан, проведут благоустройство территории. Все запланированные работы должны завершиться к ноябрю 2021 года.

Также начнется реконструкция Соснового бульвара от поворота на кардиоцентр до проспекта Шахтеров. Протяженность участка составит 984 метра. На дороге предусмотрено три полосы движения, а непосредственно перед проспектом Шахтеров - четыре. Ширина полосы составит 3-3,5 метра. Для увеличения ширины проезжей части на данном участке демонтируют одну нитку трамвайной линии, другая будет переустроена. Также специалисты оборудуют наружное освещение, установят светофор на пересечении с Институтской улицей и реконструируют светофор на пересечении с проспектом Шахтеров, вынесут и переустроят инженерные сети, построят закрытую сеть ливневой канализации. Помимо этого, будет проведено благоустройство прилегающей территории с размещением велосипедных дорожек. Выполнить работы планируется с апреля этого года до декабря 2022 года.