В Кузбассе сирота получила квартиру после вмешательства главы СК России Александра Бастрыкина. Фото: Следком Кузбасса

В Кузбассе сирота смогла получить квартиру только после вмешательства главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Девушку незаконно исключили из очереди на жилье.

Жительница города Новокузнецка с 2013 года состояла в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако в 2020 году она была исключена из данного списка. Несмотря на то, что нарушения были выявлены и устранены, жилье девушке так и не предоставили. В связи с этим студентка Московского педагогического государственного университета обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину во время личного приема с заявлением о восстановлении ее прав.

-По поручению председателя СК России сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу разъяснили девушке порядок действий для получения жилья, оказали содействие в подготовке документов для подачи искового заявления в суд. Впоследствии на основании решения суда девушка получила квартиру, – сообщили в региональном ведомстве.

После того, как девушка заключила типовой договор с администрацией Новокузнецка, ей передали ключи от однокомнатной квартиры. Жилье соответствует всем требованиям и нормам.