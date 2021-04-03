Погода в Кузбассе на 3 апреля 2021: тепло и мокрый снег Фото: Евгения ГУСЕВА

Мы узнали от синоптиков Кемеровского гидрометцентра, какой будет погода в субботу, 3 апреля, в Кузбассе. Прогнозируется тепло, но при этом пройдет мокрый снег.

Первая суббота апреля ожидается довольно теплой. Правда, ночью будет морозно: синоптики прогнозируют от -1 до -6 градусов, в Кемерове - от одного до трех градусов ниже нуля, а по югу региона - и до -15. Ночью порывы юго-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду, а его средняя скорость будет держаться в пределах 4-9 метров. Днем же ветер усилится до 7-12 метров, а его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Днем температура воздуха в Кузбассе будет держаться выше нулевой отметки. Так, на территории области в среднем ожидается от +1 до +6, в Кемерове - от двух до четырех градусов, а по югу Кузбасса - до +11. При этом по северу пройдет мокрый снег.