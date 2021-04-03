За последние сутки выявили коронавирус у 53 человек в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Появились последние данные о ситуации с коронавирусом в регионе. В субботу, 3 апреля, оперативный штаб в своей сводке сообщил о 53 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Теперь медики оказывают помощь 334 пациентам с этим заболеванием.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1592 человека. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса, - сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии на территории Кемеровской области было выявлено 33 466 случаев заболевания инфекцией. Успешно прошли курс лечения уже 32 516 кузбассовцев. Однако есть те, кто умер, а именно 616 человек. За последние сутки стало известно о смерти одного пациента - мужчины из Новокузнецка.