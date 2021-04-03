В Кемерове водитель перегородил дорогу скорой помощи с тяжелобольным пациентом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове водитель легковушки перегородил проезд машине скорой помощи, в которой находился тяжелобольной пациент. В связи с этим была организована доследственная проверка инцидента.

- В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Кемерово водитель легкового автомобиля перегородил дорогу машине «скорой помощи», в которой находился тяжелобольной пациент, и долгое время не пропускал. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу.

Следствие даст правовую оценку действиям водителя легкового автомобиля. Кроме того, сотрудники ведомства выяснят, в каком состоянии находится пациент и повлияло ли случившееся на его здоровье. Процессуальное решение примут по результатам проверки.