В Кузбассе за сутки скончались три человека с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро 4 апреля стало известно о трех жителях региона, которые скончались от коронавирсуа. Такие данные приводит оперштаб.

По данным, которые предоставляет штаб по охране здоровья населения Кузбасса, на утро 4 апреля число умерших пациентов с коронавирусом достигло 619 человек. причем трое из них скончались за минувшие сутки.

- У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске. У женщины 1959 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии желудочно кишечного тракта, почек. Она проживала в Тисульском районе, - сообщает оперштаб. - У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии. Он проживал в Новокузнецком районе.

Отметим, что общее число тех, у кого зиагностирован коронавирус, на сегодняшний день составляет 33 518 человек, у 52 из них диагноз поставлен за минувшие сутки. Кроме того, 51 человек, у которых ранее тесты на ковид давали положительные результаты, выздоровел и выписан из больниц. Общее число выздоровевших – 32 675 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 332 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1636 человек.