52 заболевших коронавирусом обнаружили в 18 городах Кузбасса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу 52 человека заболели коронавирусом в Кузбасса. При этом новые случаи инфицирования были зафиксированы в 18 городах и территориях региона. Общее число тех, у кого медики выявили коронавирус, достигло 33 518 человек.

Больше всего заболевших на утро 4 апреля выявлено в областном центре. Здесь за сутки заболели 11 человек. Еще трое – в Кемеровском муниципальном округе. Общее число инфицированных достигло 6617 и 439 человек соответственно.

В Новокузнецке – семь новых заболевших. Общее число заболевших – 7022 человека.

По пять новых заболевших в Юрге и Тисульском районе. Общее число заболевших – 700 и 122 человека соответственно.

В Междуреченске ковид диагностирован у четырех человек. Общее число заболевших – 3655 человек соответственно.

Три пациента с коронавирусом попали в больницы в Киселевске. Общее число заболевших – 1337 человек соответственно.

Еще по два пациента с коронавирусом выявлено в Анжеро-Судженске и Ленинске-Кузнецком. Общее число заболевших – 1279 и 1366 человек соответственно.

По одному случаю заболевания врачи диагностировали в Белове, Калтане, Краснобродском, Мысках, Мариинском районе, а также Прокопьевском, Промышленновском и Топкинском муниципальных округах.

Отметим также, что общее число заболевших составляет 619 человек.

Кроме того, 51 ранее заболевший коронавирусом выздоровел. Таким образом, в Кузбассе число тех, кто одолел болезнь, составляет 32 567 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 332 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1636 человек.