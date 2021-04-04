Пешеход попал под колеса автомобиля в центре Кемерова. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

В Кемерове под колесами автомобиля оказался пешеход. О случившемся сообщили очевидцы ДТП.

Очевидцы в социальных сетях рассказали о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в областном центре. Под колесами автомобиля на улице Соборной оказался пешеход. Один из горожан, ставший случайным свидетелем случившегося, утверждает, что дорожно-транспортное происшествие случилось из-за невнимательности пешехода.

– Сбили пешехода на Соборной в Кемерове. Перебегал дорогу в неположенном месте, – пишет очевидец, опубликовавший пост в социальных сетях.

О состоянии пострадавшего на настоящий момент ничего не известно. В свою очередь, подписчики группы отметили, что пешеходам следует соблюдать правила дорожного движения, а автолюбителям – быть предельно осторожными на дороге. Ведь от этого зависит жизнь и благополучие каждого из нас.