Солнышко и гололедицу прогнозируют синоптики 5 апреля в Кузбассе Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Каким будет первый апрельский понедельник в Кузбассе? Синоптики дали прогноз погоды на этот день.

По данным кемеровского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 5 апреля, в регионе ожидается -2…-7 градусов, а местами – и до -8…-13 градусов. при этом в областном центре столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов. синоптики обещают изморозь и дымку, а местами и гололедицу.

Однако уже днем кузбассовцы будут радоваться яркому и теплому солнышку, и лишь иногда на небо будут набегать облака. Синоптики прогнозируют от четырех до девяти градусов тепла на территории региона. Местами воздух прогреется до +10…+12 градусов, а в Кемерове ожидается +6…+8 градусов.

Отметим также, что скорость юго-восточного ветра составит 1-6 метра в секунду, а местами – и до 11 метров в секунду.