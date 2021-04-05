Кузбассовец зарегистрировался на бирже и лишился 230 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Неудачное вложение сделал один из жителей Кузбасса. Мужчина поддался на лестные обещания незнакомца и лишился своих вложений.

В середине февраля 2021 года один из жителей Тайги нашел в интернете объявление о том, что можно быстро заработать денег. Для этого предлагалось сыграть на биржевых торгах. Мужчина обратился к консультанту по телефону, который был указан в объявлении, а потом менеджер торговой платформы рассказал ему, как и куда вкладывать деньги, а также какие дивиденды его ждут.

Кузбассовец скачал приложение,несколько дней подряд переводил на виртуальный счет деньги. Более того, он передал незнакомому человеку данные паспорта и банковской карты. Но прошло несколько дней, а обещанной прибыли мужчина так и не увидел, а доступ к его личному кабинету внезапно оказался заблокированным. Лишь после этого житель Тайги обратился в полицию.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника. Следователем ОМВД России по Тайгинскому городскому округу возбуждено уголовное дело о мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.