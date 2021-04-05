Из-за 40 штрафов кузбассовец лишился автомобиля. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области

Накопленные штрафы и нежелание их оплачивать довели жителя Кемерова до того, что он лишился автомобиля.

Один из жителей Кемерова день за днем игнорировал необходимость оплачивать штрафы. Он нарушал правила дорожного движения, сотрудники ГИБДД выписывали очередной штраф, и в конце концов у кемеровчанина накопилось 30 таких штрафов. Всего же на его счету имелось 40 штрафов на сумму 25 тысяч рублей и 36 тысяч рублей исполнительского сбора.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление об обращении взыскания на заработную плату. А чтобы обеспечить выплату этой суммы, на автомобиль кемеровчанина наложили арест.

- В ходе исполнительных действий автомобиль был обнаружен по новому адресу проживания должника. Транспортное средство было арестовано и оставлено ему на ответственное хранение, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Предварительная стоимость арестованного имущества составила 180 тысяч рублей.

Теперь у должника есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности.