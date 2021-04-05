В 23 городах и районах Кузбасса люди заболели коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. В лидерах по числу новых заболевших – Кемерово, Киселевск и Новокузнецк.

В Кемерове на утро 5 апреля зафиксировано девять новых случаев заболевания коронавирусом, а в Кемеровском муниципальной районе – два.

В Киселевске – семь новых заболевших.

В Новокузнецке ковид подтвердился у шести человек, а в Новокузнецком муниципальном районе – у одного.

Четыре человека заболели коронавирусом в Междуреченске.

Три новых случая заболевания в Юргинском муниципальном округе, а в самой Юрге – один.

По два новых заболевших в Белове и Осинниках. Также по два человека оказались на больничных койках из-за ковида в Гурьевском, Топкинском, Чебулинском муниципальных округах и Тяжинском муниципальном районе.

По одному заболевшему коронавирусом медики выявили в Анжеро-Судженске, Березовском, Калтане, Краснобродском, Ленинске-Кузнекцом и Прокопьевске. Также по одному человеку заболело в Мариинском, Тисульском муниципальных районах и Промышленновском муниципальном районе.

Общее число заболевших COVID-19 в Кузбассе составляет 33 572 человека. Число выздоровевших с начала пандемии – 32 611, из них 44 – за минувшие сутки. Всего в регионе медицинскую помощь получает 341 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1594 человека.