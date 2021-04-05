В Кузбассе 4-летняя девочка ушла искать маму и заблудилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 4-летняя девочка ушла искать маму, работавшую в магазине, и заблудилась. Инцидент произошел в Мысках.

В дежурную часть полиции обратились неравнодушные горожане и сообщили, что в торговом зале находится маленькая девочка, которая ищет маму. По указанному адресу незамедлительно выехали инспекторы по делам несовершеннолетних.

-Полицейские в ходе беседы с ребенком узнали, что она решила сходить в гости к маме, которая работает недалеко от дома в одном из магазинов. Однако 4-летний ребенок заблудился, в результате девочка зашла в другую торговую точку, где ее и заметили взрослые, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Вскоре инспекторы ПДН установили маму девочки и передали ей малышку.

Сотрудники полиции Кузбасса просят граждан быть внимательнее к детям и незамедлительно сообщать в дежурную часть, если вы считаете, что несовершеннолетние находятся в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью.