До +15 градусов поднимется температура в Кузбассе на неделе Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе на текущей рабочей неделе температура поднимется до +15 градусов. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 6 апреля, по области ожидается +5…+10 градусов, местами до =15 градусов. Будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 16 метров. Местами прогнозируются небольшие осадки.

В среду ночью столбики термометров покажут -3…+2 градуса, днем потеплеет до +4…+9 градусов. Ветер сменит направление на западное, его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду, как и накануне возможны порывы до 16 метров. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем.

В четверг, 8 апреля, ночью будет -1…-6 градусов, днем воздух прогреется до 0…+5, в отдельных районах ожидается до +10. Скорость западного ветра снизится до 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем компанию ему составит дождь.

В пятницу ночью синоптики обещают 0…-5 градусов, днем прогнозируется +2…+7, а местами до +12. Ветер в эти сутки скорости и направления не поменяет. Жителей региона вновь ждут осадки в виде мокрого снега с дождем.