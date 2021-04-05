Кузбассовец расстрелял мужчину из охотничьего ружья за замечание Фото: Артем КИЛЬКИН

Кузбассовец обиделся на сделанное ему замечание и расстрелял из охотничьего ружья мужчину. При этом стрелка экспертиза признала вменяемым.

По версии следствия, в октябре прошлого года 61-летний житель Чебулинского района находился на своем рабочем месте на территории спортивно-охотничьей базы, где распивал алкоголь. 55-летний коллега сделал ему замечание, чем того разозлил. Он взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в напарника, который скончался на месте.

Случившее увидела женщина, работавшая поваром. Тогда злоумышленник пригрозил ей пистолетом и заставил помочь ему спрятать труп. Тело убитого погрузили в ковш экскаватора и вывезли на свиноферму на территории комплекса. После этого женщина решила усыпить бдительность подозреваемого и предложила ему выпить спиртного. Когда нетрезвый мужчина уснул, повар позвонила директору базы и рассказала об убийстве. Он вызвал следственную группу.

- В ходе осмотра территории тело потерпевшего было обнаружено. Подозреваемый был задержан, ружье, пистолет и патроны изъяты. В ходе предварительного следствия по оружию и боеприпасам проведена комплексная экспертиза. Эксперты установили, что на курке охотничьего ружья имеются геномные следы обвиняемого, пистолет - это боевое нарезное оружие, изготовленное промышленным способом, предназначенное для стрельбы патронами. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал частично, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Проведенная задержанному психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.