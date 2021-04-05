В кемеровском ТЦ мужчина взял в заложники бывшую девушку Фото: Екатерина РОМАНОВА

В одном из торговых центров в Кемерове мужчина взял в заложники бывшую девушку. Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля.

Как рассказали в полиции, сигнал поступил в 10.45 из торгового центра в Рудничном районе, на проспекте Шахтеров. Здесь сработала кнопка экстренного вызова. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

По прибытии правоохранители задержали 22-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Выяснилось, что он пришел в торговый центр к своей бывшей девушке. Между парой произошел конфликт, в ходе которого мужчина, угрожая жертве осколком стекла, стал заставлять ее выйти вместе с ним на улицу. Однако очевидцы сообщили о произошедшем охранникам одного из магазинов, которые и нажали тревожную кнопку.

- В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.