Следком Кузбасса проверяет информацию о взятой в заложницы девушке в ТЦ Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту взятия в заложницы девушки в торговом центре. Ее с помощью разбитой бутылки удерживал бывший парень.

Следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области выявлена информация о мужчине, который пришел в торговый центр к девушке, чтобы поговорить. Та идти на контакт отказалась, и тогда молодой человек стал угрожать ей разбитой бутылкой.

-По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве. - Необходимо отметить, что охранники торгового центра вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали мужчину. Девушка и другие посетители ТЦ не пострадали.

Сейчас следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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