Пенсионный фонд Кузбасса сообщил об апрельских выплатах по 10 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кузбасское отделение Пенсионного фонда России сообщило о грядущих в апреле выплатах по 10 тысяч рублей. Их получит несколько категорий граждан.

Так, в течение апреля в Кемеровской области 97 инвалидов и 241 участник Великой Отечественной войны получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. В общей сложности она положена 338 жителям Кузбасса.

-Средства будут доставляться получателям вместе с пенсией, - сообщили в учреждении. - Специально обращаться в Пенсионный фонд для этого не надо, все будет осуществляться в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Специалисты напомнили, что раньше выплаты в честь Дня Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, были единовременными. А с 2019 года они стали ежегодными.