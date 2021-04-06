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Общество6 апреля 2021 4:20

Пенсионный фонд Кузбасса сообщил об апрельских выплатах по 10 тысяч рублей

Их получит несколько категорий граждан
Мария КОЛОСОВА
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Пенсионный фонд Кузбасса сообщил об апрельских выплатах по 10 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кузбасское отделение Пенсионного фонда России сообщило о грядущих в апреле выплатах по 10 тысяч рублей. Их получит несколько категорий граждан.

Так, в течение апреля в Кемеровской области 97 инвалидов и 241 участник Великой Отечественной войны получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. В общей сложности она положена 338 жителям Кузбасса.

-Средства будут доставляться получателям вместе с пенсией, - сообщили в учреждении. - Специально обращаться в Пенсионный фонд для этого не надо, все будет осуществляться в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Специалисты напомнили, что раньше выплаты в честь Дня Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, были единовременными. А с 2019 года они стали ежегодными.