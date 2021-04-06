Здание Новокузнецкого муниципального банка продают за 297 миллионов рублей Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Здание «Новокузнецкого муниципального банка» уже несколько лет пустует, однако в скором времени у него может появиться новый владелец.

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги здание «Новокузнецкого муниципального банка», которое пустует уже несколько лет. Начальная цена лота составила 296,85 миллиона рублей. Сам объект находится на улице Кирова, 38 - в старом центре города. Общая площадь участка, на котором расположилось здание, составляет 7034 квадратных метра. Кроме самого банка, здесь имеется гараж на 12 машин, помещения под кассу и инкассацию.

- Здание находится под круглосуточной охраной, установлены камеры видеонаблюдения. Объект оснащен центральными коммуникациями и противопожарной автоматикой, пожарной сигнализацией, системами вентиляции и охлаждения воздуха, - сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Деньги, которые будут выручены от продажи здания банка, направят на выплаты кредиторам. Прием заявок на участие в торгах начат с 5 апреля.

Напомним, «Новокузнецкий муниципальный банк» оказался в центре скандала после банкротства. В 2014 году в отношении его владельца, Александра Павлова, было возбуждено уголовное дело, и в 2018-м его признании виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате вверенного имущества в особо крупном размере - более четырех миллиардов рублей. По приговору суда Павлов лишился свободы на девять лет.

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