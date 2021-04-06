Сколько кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки

В Кузбассе выросло число жертв коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

На утро 6 апреля в Кузбассе изменилась ситуация с коронавирусом. Выросло как число случаев летального исхода, так и число случаев выздоровления.

За минувшие сутки в Кузбассе выявили 52 новых случая заболевания коронавирусом, и теперь общее число инфицированных с начала пандемии достигло 33 624 человек.

Кроме того, два пациента, у которых ранее выявили коронавирус, умерли в Кузбассе. Теперь число случаев летального исхода среди пациентов этой группы составляет 622.

- У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске, - сообщает оперштаб. - У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевском районе.

Одновременно с этим растет и позитивная статистика: 51 пациент выздоровел за прошедшие сутки. И теперь число тех, кто одолел болезнь, достигло 32 662 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 340 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1532 человека.