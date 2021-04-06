13 незаконных углепогрузок закрыли в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Проблема экологии и чистоты окружающей среды особенно актуальна для Кузбасса. О том, что сделано в этом направлении в последнее время, рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что в природоохранную работу включаются не только представители ведомств, но и просто неравнодушные граждане. За год работы активисты провели более 100 мероприятий экологической направленности, в том числе встреч с инициативными группами по самым проблемным вопросам. Так, члены Общественного экологического совета при губернаторе не только ведут работу по сигналам кузбассовцев, но и в дальнейшем контролируют выполнение принятых мер.

За последнее время в регионе удалось закрыть 13 незаконных углеперевозок. Как оказалось, такие площадки были сразу в шести городах - Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Белове, Калтане и Киселевске. Сейчас все они не работают.

- Мы продолжаем следить за данным вопросом. Убеждаемся, что работы прекращены и люди могут спать спокойно. Благодаря закрытию погрузок в населенных пунктах улучшается состояние окружающей среды и повышается качество жизни, - отметила председатель совета Нина Вашлаева.

Сергей Цивилев поручил членам совета не ослаблять контроль за данным вопросом. Во время проверок губернатор рекомендовал обращать внимание на то, не осталось ли на территории бывших углепогрузок загрязняющих веществ. Ведь в процессе таяния снега они могут попасть в реки или загрязнить почву.