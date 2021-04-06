Мэр Междуреченска рассказал об обстоятельствах обрушения в школе. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск"

Владимир Чернов, мэр Междуреченска, сделал новое заявление относительно обрушившейся пристройки школы.

Глава Междуреченска отметил, что информацию об обрушении штукатурки передали в администрацию города около 10 часов утра 1 апреля. На место тут же выехали специалисты. И уже в 12.45 было принято решение о полном ограничении доступа в эту пристройку, так как ее признали аварийной. При этом на совещании присутствовал и директор школы № 2, где произошло обрушение, и заместители мэра, и руководитель управления образования города.

- Теперь я сразу перехожу на происшествие, когда имела место быть вот эта авария, обрушение. Конечно, мы увидели сразу информацию. Безусловно, эти факты подтверждаются, то, что нам пишут родители школьников, сами школьники. Поэтому мы здесь ни в коем случае не собираемся оправдываться, это действительно происходило, это подтверждается. Я не готов принимать никакие оправдания тех людей, которые не выполнили мои поручения и поручения штаба. Хочу сказать, что служебную проверку мы проводим и будут вынесены определенные решения, - сказал Владимир Чернов.

Отметим, что учащихся школы, где произошло ЧП, перевели на дистанционное обучение, а в будущем планируется строительство новой школы.

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