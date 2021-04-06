Снег с дождем и до +12 градусов ожидается в Кузбассе за сутки Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 7 апреля. В регионе будет тепло, но пройдут дожди с мокрым снегом.

Ночью 7 апреля по области ожидается -3… +2 градуса, при прояснении до -8. Днем воздух прогреется до +2… +7 градусов, а по югу ожидается до +12. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. В отдельных районах пройдут небольшие, а по южным районам умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, кое-где гололедица.

В Кемерове ночью в среду прогнозируется 0… -2, днем воздух прогреется до +5… +7 градусов. Ветер будет дуть в целом, как и по области. День пройдет преимущественно без осадков.