Горняков экстренно эвакуировали из шахты из-за землетрясения в Кузбассе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Таштагольском районе рано утром произошло ЧП. Здесь пришлось эвакуировать 172 горняка.

Утром 6 апреля, в 4.31, сейсмостанция, расположенная в поселке Шерегеш, зафиксировала подземный толчок. Магнитуда толчка составила два. При этом подземный толчок произошел на отметке +255 в шахтном поле.

На тот момент, когда произошло это сейсмособытие, под землей находились горняки.

- В шахте работали 172 человека, людей вывели, - сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района.

Отметим, это не первое сейсмособытие, которое фиксируют станции Кузбасса на этой неделе. Так, два дня назад подземный толчок магнитудой 3,8 произошел в районе поселка Каз. Специалисты назвали его причины ествественными.

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