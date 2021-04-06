В Кузбассе бывший работник ФНС осужден за получение взятки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе бывший работник Управления Федеральной налоговой службы осужден за получение взятки. Мужчина получил реальный тюремный срок.

Как было установлено судом и следствием, в 2016 году 36-летний мужчина, являясь начальником отдела по обеспечению процедуры банкротства УФНС России по Кемеровской области, предложил арбитражному управляющему предприятия, находящегося в стадии банкротства, ежемесячно перечислять ему на счет ипотечного кредита по 10 тысяч рублей. В ответ он пообещал не применять к управляющему меры ответственности за допускаемые на стадии банкротства нарушения налогового законодательства.

- Последний согласился, в общей сложности он перевел сотруднику налоговой инспекции порядка 60 тысяч рублей. О преступной деятельности подозреваемого стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. После проведения оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Со следствием обвиняемый не сотрудничал и свою вину не признал. Против него было возбуждено уголовное дело.

Суд, рассмотрев все материалы, приговорил мужчину к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права в течение трех лет занимать определенные должности.