Новокузнечане ходят смотреть хоккей в кинотеатр. ФОТО: спортком администрации города Новокузнецк

Команда новокузнецкого ХК «Металлург» 7 апреля сыграет в полуфинале Кубка Петрова с командой «Рубин». У новокузнецких болельщиков есть возможность посмотреть матч.

Пятый матч полуфинала Кубка Петрова между новокузнецким «Металлургом» и тюменским «Рубином» будет проходить на льду соперников. Однако у новокузнецких болельщиков есть возможность собраться вместе и ощутить атмосферу, которая царит на матчах. И для этого не нужно ехать в Тюмень! Прямая трансляция матча будет проходить в кинотеатре «Октябрь», - об этом сообщает спорткомитет Новокузнецка.

- Трансляция пройдет в среду, 7 апреля. Начало - в 21.00. Стоимость билета - 100 рублей. Его можно приобрести в кассе кинотеатра «Октябрь», - отметили представители спорткомитета.

А также напомнили о необходимости соблюдать чистоту и порядок в кинозале и о запрете на употребление алкогольных напитков.

К слову, это уже второй матч, который транслируется на большом экране кинотеатра. Первый состоялся 5 апреля и собрал полный зал.