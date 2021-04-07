Коронавирус унес жизни троих кузбассовцев за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе выросло число умерших пациентов, у которых врачи ранее диагностировали коронавирус. На утро 7 апреля оно достигло 625 человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки три пациента, у которых ранее тесты на коронавирус оказались положительными, умерли.

- У мужчины 1950 года рождения из Новокузнецка и женщины 1949 года рождения из Юргинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У обоих болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета, - сообщает оперштаб. - У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

Вместе с этим 53 пациента выздоровели, и теперь число тех, кто одолел болезнь, достигло 32 715.

Вместе с тем выросло и число заболевших: за сутки коронавирус подтвердился у 53 человек, а общее число с начала пандемии теперь составляет 33 677.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 337 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1534 человека.