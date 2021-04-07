В 10 городах и районах кузбассовцы заболели коронавирусом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
53 случая заболевания коронавирусом выявили в Кузбассе за минувшие сутки. Лидером по числу заболевших оказался Кемерово.
Как сообщает оперативный штаб, в Кемерове за сутки коронавирус диагностирован у 13 человек. Общее число заболевших - 6615.
На втором месте по числу заболевших ковидом находится Новокузнецк с семью новыми пациентами. Общее число - 7044 человека.
По пять новых заболевших - в Междуреченске и Юрге. Общее число - 3668 и 709 человек.
Четыре новых пациента с ковидом - в Анжеро-Судженске. Общее число заболевших - 1288 человек.
По два новых заболевших - в Прокопьевском и Промышленновском муниципальных округах. Общее число - 124 и 330 человек соответственно.
Также по два новых заболевших - в Тяжинском МР, Чебулинском и Яшкинском МО. Общее число - 163, 60 и 173 человека соответственно.