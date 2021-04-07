В 10 городах и районах кузбассовцы заболели коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

53 случая заболевания коронавирусом выявили в Кузбассе за минувшие сутки. Лидером по числу заболевших оказался Кемерово.

Как сообщает оперативный штаб, в Кемерове за сутки коронавирус диагностирован у 13 человек. Общее число заболевших - 6615.

На втором месте по числу заболевших ковидом находится Новокузнецк с семью новыми пациентами. Общее число - 7044 человека.

По пять новых заболевших - в Междуреченске и Юрге. Общее число - 3668 и 709 человек.

Четыре новых пациента с ковидом - в Анжеро-Судженске. Общее число заболевших - 1288 человек.

По два новых заболевших - в Прокопьевском и Промышленновском муниципальных округах. Общее число - 124 и 330 человек соответственно.

Также по два новых заболевших - в Тяжинском МР, Чебулинском и Яшкинском МО. Общее число - 163, 60 и 173 человека соответственно.