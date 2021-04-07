В Кемерове у ребенка палец застрял в ножке стула. Фото: Кемеровская служба спасения

В Кемерове у маленького ребенка палец застрял в ножке стула. Родителям пришлось вызывать спасателей.

Во вторник, 6 апреля, около 17.55, спасателям поступило сообщение о том, что шестилетняя девочка из поселка Улус во время игры засунула палец в металлическую ножку стула, на которой отсутствовала пластмассовая заглушка. Палец застрял, самостоятельно освободить его семья не смогла.

- Прибывшие спасатели отрезали часть ножки стула и при помощи специального инструмента освободили палец, - рассказали в Кемеровской службе спасения. - Врач-спасатель осмотрел девочку и наложил на пальчик повязку. Другая медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Всего с начала года кемеровские спасатели приходили на помощь детям 26 раз.