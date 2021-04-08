Погода в Кузбассе на 8 апреля: До +9 и снег с дождем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Кузбассе в четверг, 8 апреля.

Если ночью по региону столбики термометров зафиксировали -1…-6 градусов, то днем воздух должен прогреться до +4…+9 градусов. Будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Погнозируется переменная облачность, местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью было -2…-4 градусов, днем будет теплее: в пределах +4…+6 градусов. Юго-восточный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду, порывы будут достигать 11 метров. Днем ожидаются небольшие осадки.