Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» попытался выйти на свободу. Фото: СУ СК России

Совладелец торгово-развлекательного центра Вячеслав Вишневский попытался выйти на свободу. А вместе с ним еще три фигуранта уголовного дела.

В среду, 7 апреля, Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов Вячеслава Вишневского на постановление Центрального районного суда города Кемерово от 18 марта 2021 года. Последняя инстанция, в частности, продлила срок содержания заключенного под стражей на три месяца - до 28 июня 2021 года.

«В ходе судебного заседания Кемеровским областным судом был разрешен вопрос о законности и обоснованности постановления Центрального районного суда города Кемерово в части продления меры пресечения в отношении обвиняемого, - говорится в материалах суда. - По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения».

Также предприняли попытку выйти на свободу бывший начальник Инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. В их случае Кемеровский областной суд также оставил без изменения решение Центрального районного суда города Кемерово от 16 февраля о заключении под стражу на три месяца. Им предстоит пробыть в СИЗО до 26 мая 2021 года.