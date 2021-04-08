Еще одну находку сделали рабочие при ремонте музея в Гурьевске. ФОТО: личная страница Станислава Черданцева в социальных сетях.

Реставрация здания Гурьевского краеведческого музея идет полным ходом. А стены старинного здания вновь преподнесли сюрприз.

Во время вычинки кирпичной кладки фасада Гурьевского краеведческого музея, то есть ее ремонта и восстановления, строители сделали еще одну находку. В стене они обнаружили своеобразный привет из прошлого - календарь за 1964 год.

Об этом рассказал глава города Гурьевска Станислав Черданцев на своей странице в социальных сетях.

- И снова музейная находка! Сколько еще загадок хранит лавка купца Ермолаева, - отметил глава города.

Его пост тут же вызвал позитивную реакцию подписчиков. Так, одна из горожанок уверенно заявила, что в здании наверняка где-то «монетки еще завалялись и крестик». Действительно ли стены музея хранят и такие сюрпризы, покажет время.

Напомним, ранее строители при ремонте музея обнаружили послание в бутылке. Его оставили рабочие, которые занимались ремонтом в середине ХХ века.