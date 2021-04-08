Жарить шашлыки и ходить в лес запретили жителям Кузбасса Фото: Евгения ГУСЕВА

С 12 апреля по 20 октября в Кузбассе действует пожароопасный режим. Власти Кузбасса внесли дополнительные требования на все время его действия. Так, жителям региона не следует посещать леса и использовать мангалы.

Согласно дополнительным требованиям, запрещается посещение гражданами лесов - исключение составляют те, чья деятельность связана с пребыванием в лесу, а также охотники. Кроме того, запрещено выжигание сухой растительности на землях сельскохозяйственного, промышленного предназначения, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

«Запрещается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания», - отдельно говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Кузбасса 7 апреля.

Кроме того, запрещено сжигание сухостоя и валежника, а вот очистку бесхозных или неиспользуемых приусадебных земельных участков проводить необходимо.