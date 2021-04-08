Жительница Кузбасса присвоила чужие деньги на выпускной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не дождались ни выпускного, ни возврата денег за него ученики одной из школ Междуреченска и их родители. Более 300 тысяч рублей присвоила одна из представительниц родительского комитета.

Родители одиннадцатиклассников одной из школ Междуреченска в 2020 году планировали устроить своим детям выпускной. Члены родительского комитета собрали деньги на оплату кафе, услуги диджея и подарки выпускникам - более 300 тысяч рублей.

Однако все планы и хлопоты оказались пустыми: из-за ситуации с коронавирусом выпускные вечера в Кузбассе не проводились. Родители выпускников - 30 человек - обратились за помощью в полицию. Все они были признаны потерпевшими.

- 40-летняя местная жительница присвоила более 300 тысяч рублей, собранных родителями учеников 11-х классов одной из школ Междуреченска для проведения выпускного вечера, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Междуреченский городской суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания шесть лет лишения свободы.