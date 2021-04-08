Новокузнечанин позавидовал другу и попал в полицию Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Житель Новокузнецка стал фигурантом уголовного дела после того, как устроил застолье с приятелем. В основе же конфликта оказалась зависть.

Известная поговорка «Дружба дружбой, а денежки - врозь» вновь доказала свою правоту. Именно разница в доходах двух молодых людей стала причиной их конфликта. 34-летний новокузнечанин и его 21-летний приятель устроили застолье. Вместе они выпивали у старшего из них, разговаривали о жизни. Одной из тем разговора, видимо, был доход каждого из них. И оказалось, что хозяин дома зарабатывает несколько больше, чем его младший товарищ.

Когда мужчина уснул, гость решил восстановить справедливость - с его точки зрения. Он похитил у приятеля банковскую карту, а потом обналичил средства. Деньги потратил на алкоголь. Стражам порядка не составило труда выяснить, кто же совершил преступление.

- Следователем отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по Новокузнецку возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет шесть лет лишения свободы.