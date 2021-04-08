+12 градусов, солнышко и немного снега: какими будут выходные в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Весна все увереннее шагает по Кузбассу, согревая землю лучами солнца. Вот уже появляются первоцветы, а дни все чаще согреты солнечным теплом. Каких же выходных ждать жителям региона? Порадует ли их солнышко?

Синоптики уверенно заявляют: ближайшие выходные будут относительно теплыми. В ночь на пятницу, 9 апреля, температура воздуха опустится до 0…-5 градусов, а местами – до -10, но уже днем столбики термометров поднимутся до +3…+8 градусов. Скорость юго-восточного ветра будет держаться в пределах 3-8 метров в секунду, однако его порывы могут достигать 13 метров в секунду. Местами возможет небольшой снег, а днем – снег с дождем.

В ночь на субботу, 10 апреля, температура воздуха останется в прежних пределах, а вот днем будет теплее: до +6…+11 градусов. Ночью по востоку пройдет небольшой снег, однако в течение дня осадков не ожидается. Зато солнышко будет ласково согревть землю.

В ночь на воскресенье температура также не изменится, день же будет еще более теплым: до +7…+12 градусов. Ветер сменит направление на восточное, его скорость снизится до 2-7 метров в секунду. День будет ясным и безветренным.

Понедельник традиционно считается тяжелым днем – и 12 апреля не станет исключение. В день празднования 60-летия со дня первого полета человека в космос небо будет хмуриться. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем не превысят отметок +6…+8 градусов. К вечеру может пойти дождь.