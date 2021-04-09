Погода в Кузбассе на 9 апреля: синоптики дали прогноз Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Какой будет погода в пятницу, 9 апреля? Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 9 апреля, в Кузбассе будет относительно тепло и облачно. Воздух прогреется до +3… +9 градусов. При этом в областном центре температура будет держаться в пределах +4… +6.

На территории всей области синоптики прогнозируют переменную облачность., а местами и небольшие осадки. А вот в Кемерове днем осадков не ожидается.

Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 метров в секунду, а по области возможны порывы до 13 метров в секунду.